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    Bursa’da kurye araçla çarpıştı

    Otomobille çarpışan motosikletteki kurye Eray Kırıkoğlu, yaralandı. Kırıkoğlu yaralanırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
    • 31.10.2022 - 20:23
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 20:27
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    Bursa’da kurye araçla çarpıştı

    Bursa'nın İznik ilçesinde bir trafik kazası yaşandı.

    Bir kurumda kurye olarak çalışan Eray Kırıkoğlu, motosikletiyle İznik’ten Yenişehir istikametine giderken aynı istikamete giden 16 Z 5608 plakalı otomobili solladığı sırada aracın sola dönmesiyle kaza meydana geldi.

    Kurye yaralandı

    İHA'nın haberine göre; kazada motosiklet sürücüsü Eray Kırıkoğlu yaralandı.

    Yaralı İznik Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Bursa’da kurye araçla çarpıştı


    Bursa’da kurye araçla çarpıştı #1

    Bursa’da kurye araçla çarpıştı #2

    Bursa’da kurye araçla çarpıştı #3


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