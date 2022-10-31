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- Bursa’da kurye araçla çarpıştı
Bursa’da kurye araçla çarpıştı
Otomobille çarpışan motosikletteki kurye Eray Kırıkoğlu, yaralandı. Kırıkoğlu yaralanırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
- 31.10.2022 - 20:23
- Güncelleme : 31.10.2022 - 20:27
Bursa'nın İznik ilçesinde bir trafik kazası yaşandı.
Bir kurumda kurye olarak çalışan Eray Kırıkoğlu, motosikletiyle İznik’ten Yenişehir istikametine giderken aynı istikamete giden 16 Z 5608 plakalı otomobili solladığı sırada aracın sola dönmesiyle kaza meydana geldi.
Kurye yaralandı
İHA'nın haberine göre; kazada motosiklet sürücüsü Eray Kırıkoğlu yaralandı.
Yaralı İznik Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Bursa’da kurye araçla çarpıştı