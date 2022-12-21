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    Bursa'da kuyumcu dolandırıcısı kadına suçüstü

    Osmangazi ilçesinde, 3 kuyumcuya sahte altın zincir satan kadın gözaltına alındı.
    • 21.12.2022 - 16:57
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 17:00
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    Bursa'da kuyumcu dolandırıcısı kadına suçüstü

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Nalbantoğlu Mahallesi'ndeki 3 farklı kuyumcuya giden 45 yaşındaki M.A., söz konusu iş yerlerine 13 bin lira karşılığında 3 sahte altın zincir sattı.

    Zincirlerin sahte olduğunu fark eden kuyumcular durumu polise bildirdi.

    Suçüstü yakalandı

    AA'nın haberine göre Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri de M.A'yı aynı mahalledeki başka bir kuyumcuya sahte altın satmak isterken yakaladı.

    Gözaltına alınan kadın polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    M.A'nın sahte altın zincirleri kuyumculara sattığı anlar, iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kayda alındı.

    Bursa'da kuyumcu dolandırıcısı kadına suçüstü VİDEO

    Bursa da kuyumcu dolandırıcısı kadına suçüstü #1

    Bursa da kuyumcu dolandırıcısı kadına suçüstü #2


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