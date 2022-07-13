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    Bursa’da laf atma kavgası kamerada

    Laf atma nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırdı.
    • 13.07.2022 - 09:56
    • Güncelleme : 13.07.2022 - 10:11
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    Bursa’da laf atma kavgası kamerada

    Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı İhsaniye Mahallesi'nde, laf atma nedeniyle çıkan sözlü tartışmada sesler yükseldi.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, taraflar birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırdı.

    Tarafların birbirlerine acımadan vurdukları anlar, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

    Kavgaya, polis ekipleri son verdi

    İHA’nın haberine göre; çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bir süre birbirlerine vuran tarafların kavgasını olay yerine gelen polis ekipleri ayırdı. Tarafların kavgası polis merkezinde sona erdi.

    Bursa’da laf atma kavgası kamerada VİDEO

    Bursa’da laf atma kavgası kamerada #1

    Bursa’da laf atma kavgası kamerada #2


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