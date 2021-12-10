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- Bursa'da lastiğe sıkışan kedi, yolculuğu aksattı
Bursa'da lastiğe sıkışan kedi, yolculuğu aksattı
Otobüs terminalinde bulunan otobüs şoförünün, lastiklerin arkasında fark ettiği kedi itfaiye tarafından 1 saate çıkarılırken, yolculuk aksadı.
- İHA
- 10.12.2021 - 13:46
Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminalinde bulunan yolcu otobüsünün şoförü, arka lastiklerinin arasına kedinin girdiğini fark etti.
Kediyi bulunduğu yerden çıkaramayan otobüs şoförü, itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.
1 SAATLİK MÜCADELE
Lastiklerin arasında bulunan kedi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla çıkarılarak kurtarıldı.
Bu sırada rötar yapan otobüsün yolcuları sabırla kedinin çıkarılmasını bekledi.
SEFERE DEVAM EDİLDİ
Kedinin çıkarılmasının ardından otobüs seferine devam etti.