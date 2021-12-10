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    Bursa'da lastiğe sıkışan kedi, yolculuğu aksattı

    Otobüs terminalinde bulunan otobüs şoförünün, lastiklerin arkasında fark ettiği kedi itfaiye tarafından 1 saate çıkarılırken, yolculuk aksadı.
    • İHA
    • 10.12.2021 - 13:46
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    Bursa'da lastiğe sıkışan kedi, yolculuğu aksattı

    Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminalinde bulunan yolcu otobüsünün şoförü, arka lastiklerinin arasına kedinin girdiğini fark etti.

    Kediyi bulunduğu yerden çıkaramayan otobüs şoförü, itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.

    1 SAATLİK MÜCADELE

    Lastiklerin arasında bulunan kedi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla çıkarılarak kurtarıldı.

    Bu sırada rötar yapan otobüsün yolcuları sabırla kedinin çıkarılmasını bekledi.

    SEFERE DEVAM EDİLDİ

    Kedinin çıkarılmasının ardından otobüs seferine devam etti.

    Bursa da lastiğe sıkışan kedi, yolculuğu aksattı #1

    Bursa da lastiğe sıkışan kedi, yolculuğu aksattı #2

    Bursa da lastiğe sıkışan kedi, yolculuğu aksattı #3

    Bursa da lastiğe sıkışan kedi, yolculuğu aksattı #4

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