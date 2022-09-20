Bursa'da lise öğrencisi motosikletle bisikletli gence çarptı

Bursa'da lise öğrencisi B.T. (15), okula giderken kullandığı babasına ait motosikletle, aynı okulda öğrenci olan bisikletli T.T.'ye (15) çarptı.

Bursa'da saat 13.30 sıralarında, Orhangazi ilçesi Muradiye Mahallesi Endüstri Meslek Lisesi Caddesi'nde Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi B.T., arkadaşı E.K. ile babasına ait 16 APE 621 plakalı motosikletle okula giderken, aynı okulda öğrenci olan T.T.'nin kullandığı bisiklete çarptı.

Kazada yaralanan 3 öğrenciye ilk müdahaleyi jandarma personeli yaptı.

Sağlık durumları iyi

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

DHA'nın aktardığına göre polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.