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Bursa'da liseli genç kızı taciz eden şahıstan akılalmaz savunma

Bursa'da liseli genç kızı taciz eden şahıstan akılalmaz savunma D.Ç.isimli liseli kızı okul yolunda takip edip elle taciz eden Hüseyin Raci, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip, yakalandı. Sorgusunda, "Yolda giderken bir anda gözüm karardı. Kendimi tutamadım” dediği öğrenilen Raci, tutuklandı.