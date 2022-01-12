Bursa’da liseli kızların 'yan bakma' kavgası

Tekme tokat birbirine giren öğrenci grubunu, polis ekipleri cop ve biber gazıyla müdahale ederek ayırdı.

Bursa'da lise öğrencisi olan yaklaşık 20 genç kız, 'yan bakma' meselesi yüzünden tartışma yaşadı.

Tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı.

TEKMELER HAVADA UÇUŞTU

Kızlar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. Kimi aldığı darbelerle yere düştü, kimi ise kavgayı izledi.

POLİS COP VE BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cop ve biber gazı sıkarak kavgayı ayırmaya çalıştı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntüler sosyal medyada tepki topladı.