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    Bursa’da liseli kızların 'yan bakma' kavgası

    Tekme tokat birbirine giren öğrenci grubunu, polis ekipleri cop ve biber gazıyla müdahale ederek ayırdı.
    • İHA
    • 12.01.2022 - 09:28
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    Bursa’da liseli kızların 'yan bakma' kavgası

    Bursa'da lise öğrencisi olan yaklaşık 20 genç kız, 'yan bakma' meselesi yüzünden tartışma yaşadı.

    Tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı.

    TEKMELER HAVADA UÇUŞTU

    Kızlar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. Kimi aldığı darbelerle yere düştü, kimi ise kavgayı izledi.

    POLİS COP VE BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cop ve biber gazı sıkarak kavgayı ayırmaya çalıştı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

    Bursa’da liseli kızların yan bakma kavgası #1

    Bursa’da liseli kızların yan bakma kavgası #2

    Bursa’da liseli kızların yan bakma kavgası #3

    Bursa’da liseli kızların yan bakma kavgası #4


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