Bursa'da maganda kurşunu can aldı Kıraathanede oturduğu sırada kafasına yorgun mermi isabet eden 4 çocuk babası Evren Adıgüzel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA

Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde korkunç bir olay meydana geldi.

4 çocuk babası Evren Adıgüzel, saat 20.30 sıralarında yaşadığı mahallede bulunan kıraathaneye gitti.

Arkadaşlarının bulunduğu masaya oturan Adıgüzel, bir anda yere yığıldı.

Yanında bulunan arkadaşları ne olduğunu anlamaya çalışırken, durum sağlık ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Adıgüzel'i yaptığı ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

YORGUN MERMİ İSABET ETTİ

Hastanede tedavi altına alınan 4 çocuk babası Adıgüzel'e isabet eden yorgun merminin, brandayı delerek kafasından girdiği tespit edildi.

Evren Adıgüzel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberi alan ailesi ve yakınları yıkıldı. Savcılık, Adıgüzel'in cansız bedeninde inceleme yaptı.

Evren Adıgüzel'in olay anında aynı masada oturan iki arkadaşı, yaşadıkları durum sebebiyle kalp krizi geçirdi. Arkadaşları, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı.

ADIM ADIM ÖLÜME GİTTİ

Adıgüzel'in, hayatını kaybettiği kıraathaneye gitmeden önce başka bir kıraathaneye uğradığı ve burada bir süre kalıp ayrıldığı belirlendi. O kıraathanedeki son anları da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

4 çocuk babası Evren Adıgüzel'in organları, ailesi tarafından bağışlandı. Milli Savunma Bakanlığı'na ait ambulans uçak, Adıgüzel'in akciğerini Ankara'ya götürdü.

Evren Adıgüzel'in kalp kapağı İstanbul, karaciğer, böbrekleri ve korneaları ise Bursa'da nakil bekleyen diğer hastalara nakledilecek. Aile fertleri, yeni insanlara umut olması için böyle bir karar aldıklarını dile getirdi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Evren Adıgüzel'in organlarının alınmasının ardından cansız bedeni Adlı Tıp Kurumu'na götürüldü. Burada işlemlerinin tamamlanmasıyla cenaze aileye teslim edildi. Panayır Mahallesi'nde bulunan Panayır Yeni Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Evren Adıgüzel'in cenazesi, Panayır Mezarlığı'na gözyaşları içinde defnedildi.

"ÇOCUKLARINA NE DİYECEĞİM?"

"Kardeşimin 4 çocuğuna ne açıklama yapacağız." diyen Evren Adıgüzel'in ağabeyi Barış Adıgüzel, "Olay her zaman geldiği kahvede gerçekleşti. Adam çay içmeye geliyor. Mermi izi beli, mermi brandayı yırtıyor ve kardeşimin sol kulağının arkasına isabet edip beynine giriyor. Kendi evimde otururken bana haber geldi. Kardeşim Evren Adıgüzel otururken yorgun mermi dedikleri şeyle başından vuruluyor. Mermi beynine isabet ediyor. Bu adamın 4 çocuğu vardı, bunun hesabını kim ödeyecek.

Ufak çocuklar hepsi. Bu evlatlara kim bakacak. Bizim isteğimiz yetkililerin bir an önce olayı aydınlatması. Polisler çalışıyor. Çözeceklerini ve vicdanlı kişilerin de ihbarda bulunacağını düşünüyoruz. Bu kişinin bulunmasını ve yargılanmasını istiyoruz. Bizim ocağımız yıkıldı. Bu adamın 4 çocuğu var, o çocuklara biz ne açıklama yapacağız? Gelip çay içiyor, kafasına kurşun isabet ediyor ve adam ölüyor.

3 gün yoğun bakımda kaldı. Cenazemiz Adli Tıp'a gidecek ve oradan da teslim alacağız. Çok basit, anlık, saniyelik bir olay. Yere düştükten sonra acil müdahale yapıyor arkadaşlar. Bir arkadaş şoka giriyor zaten onu da hastanede tedaviye aldılar. Biz aile olarak organlarını da bağışladık, iyi niyetimizi gösterdik. Organ bağışı şu anda test aşamasında bizden çıktı. Belki birkaç insana umut olur, yaşama desteği olur." dedi.

"BİR SANİYELİK ZEVK"

"Bir saniyelik zevk kimsenin hayatına sebep olmasın." diyen olayın şahitlerinden Serdar Kaya, "Olayın diğer şahidi de benim. Vurulan kişiyle arkadaşlığımız ağabey- kardeşten öteydi. Karşı taraftaki kahvede oturuyordu. Beni arayıp yerimi sordu. Ben yerimi söyledim. Arkadaşımızın yerini sordu. Ben de onun gelmeyeceğini söyledim. Kahvede çay içmek için oturdu. Oturmasıyla vurulması bir oldu. Biz adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Olayın suçlusunun yakalanmasını istiyoruz. Bu çocuk geride 4 tane yetim bıraktı.

Benim de sağlık durumum iyi değil. Psikolojim bozuldu. Olay sırasında kahveyi işleten arkadaşım da buradaydı. Kendisi de kalp krizi geçirdi. Ben burada oturuyordum, kardeşim de burada oturuyordu. Kalkıp şuraya kadar geldi, sonra çay gelince tekrardan kalktığı yere oturdu. Oturmasıyla düşmesi bir oldu. Ben bir ses duydum ama vurulduğunu anlamadım. Yanına gidip kanı görünce sol tarafıma felç vurmuş gibi hissettim. Eşimi arayıp, "Evren ağabeyine bir şey oldu çabuk gel" dedim. Bir saniyelik bir zevk kimsenin hayatına sebep olmasın." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)