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- Bursa'da magandalar düğün konvoyunda trafiği tehlikeye attı
Bursa'da magandalar düğün konvoyunda trafiği tehlikeye attı
Düğün konvoyu ile asker eğlencesinde, otomobil ve motosikletiyle trafiği tehlikeye düşüren ve havaya rastgele ateş açan kişiler, büyük tepki topladı.
- İHA
- 16.09.2021 - 10:10
- Güncelleme : 16.09.2021 - 10:29
Bursa'nın Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinde düğün konvoyu ve asker eğlencesinde magandalar, sokakları adeta birbirine kattı.
Ara sokaklarda lastik yakan, motosiklet ile tek teker üzerinde seyreden, akan trafikte araçları sollayan otomobiller, kameralara yansıdı.
SÜRÜCÜLERİ TEHLİKEYE ATTILAR
Şahıslardan bazıları, seyir halindeyken makas atarak ve drift yaparak hem kendilerini hem trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı.
Bursa'da magandalar düğün konvoyunda trafiği tehlikeye attılar VİDEO
RASTGELE ATEŞ AÇTILAR
Motosiklet ile lastik yakan 2 genç, motosikletin ani hızlanması sonucunda yere düştü. Bu anlar cep telefonu kameralarına yansırken, sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler büyük tepki çekti.
Bazı araçlardan ise rastgele ateş açıldığı görüldü.