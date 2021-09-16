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Bursa'da magandalar düğün konvoyunda trafiği tehlikeye attı

Bursa'da magandalar düğün konvoyunda trafiği tehlikeye attı

Düğün konvoyu ile asker eğlencesinde, otomobil ve motosikletiyle trafiği tehlikeye düşüren ve havaya rastgele ateş açan kişiler, büyük tepki topladı.