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Bursa'da mahalleli araçta yüksek sesli müzikten rahatsız oldu: Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Bursa'da mahalleli araçta yüksek sesli müzikten rahatsız oldu: Tekme ve yumruklar havada uçuştu Araçta yüksek sesle müzik dinleyen gençlerden rahatsız olan mahalleli, araçtaki şahıslarla tekmeli yumruklu kavga ederken o anlar kameraya anbean yansıdı.