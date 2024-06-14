İHA
Şehir magandaları vatandaşları rahatsız etmeye devam ediyor.
Bu kez olayın adresi Bursa...
Merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde iddiaya göre bir grup genç, ticari bir araçla son ses müzik açıp tura çıktı.
Müzikten rahatsız olan mahalle sakinleri gençlerin sessiz olmasını istedi.
Sokak ringe döndü
Bu nedenle taraflar arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Mahalle sakinleri ile gençler arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.
Taraflardan bazıları eline aldıkları sopayla birbirlerine vurdu.
Kavga anı kamerada
Sokağın ringe döndüğü anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Gençler olaylar üzerine araçlarıyla kavga ettiği kişileri ezmeye çalıştı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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