İHA

Şehir magandaları vatandaşları rahatsız etmeye devam ediyor.

Bu kez olayın adresi Bursa...

Merkez ilçesi Esenevler Mahallesi'nde iddiaya göre bir grup genç, ticari bir araçla son ses müzik açıp tura çıktı.

Müzikten rahatsız olan mahalle sakinleri gençlerin sessiz olmasını istedi.

Sokak ringe döndü

Bu nedenle taraflar arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Mahalle sakinleri ile gençler arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Taraflardan bazıları eline aldıkları sopayla birbirlerine vurdu.

Kavga anı kamerada

Sokağın ringe döndüğü anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Gençler olaylar üzerine araçlarıyla ettiği kişileri ezmeye çalıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)