Geçtiğimiz yıl evinin önündeki doğalgaz borusunu keserek mahalleyi havaya uçurmak isteyen kadın, bu yıl da mahalleliyle kavga ederek polislere tehditler savurdu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi İvazpaşa Mahallesi'nde yaşayan 41 yaşındaki Akgül Y. ile mahalle sakinleri arasında gürültü sebebiyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Akgül Y., sokaktan topladığı taşları vatandaşların evlerine fırlatıp küfürler etmeye başladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

ÇAYDANLIKLA POLİSE DİRENDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşların şikayetçi olması üzerine Akgül Y.'yi kadın polis eşliğinde gözaltına almak istedi. Ancak Akgül Y., eline aldığı çaydanlık ile polis ekiplerine direnerek, küfür ve hakaretlerini sürdürdü.

Bursa'da mahalleyi havaya uçurmakla tehdit etti VİDEO





"ÇARŞIDAN GÖMLEK Mİ ALIYORSUN"

Akgül Y., kendisini gözaltına almak isteyen ekiplere, "Kimi gözaltına alacaksın. Çarşıdan gömlek mi alıyorsun." diye tepki gösterdi. Polis ekiplerinin sabırlı bekleyişi ve Akgül Y.'yi defalarca uyarması ise dikkat çekti.





MAHALLEYİ HAVAYA UÇURMAK İSTEMİŞTİ

Öte yandan Akgül Y. geçtiğimiz yıl mahalle sakinleri ile kavga ettikten sonra, kapısının önündeki doğalgaz borusunu keserek, elindeki sigara ile mahalleyi havaya uçurmak istemişti.





Bölgeye gelen Bursagaz ekipleri, doğalgaz hattını kapatarak, olası bir facianın önüne geçmişti. Yaklaşık 1 saat boyunca ekiplere direnen Akgül Y., yine doğalgaz borusunu patlatarak, mahalleyi havaya uçurmak ile tehdit etti.





POLİSE 'SENİ YAŞATMAM' DEDİ

Akgül Y., elindeki çaydanlığın, polis ekiplerinin başarılı hareketiyle ele geçirilmesiyle gözaltına alındı. Ekip aracına götürülen Akgül Y., resmi ekip aracını da tekmeledi.





Bu sırada kelepçelenen Akgül Y., kendisini gözaltına alan polislere, "Sizinle görüşeceğiz, öldürürüm yaşatmam sizi, ben cezaevinde memuru yaktım siz kimsiniz." dedi. Gözaltına alınan Akgül Y., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.







