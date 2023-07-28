İHA

Bilinçsiz otomobil sürücülerinin işlek caddelerde makas atmaları tehlikeye yol açıyor.

Olaya bir örnek de Bursa'dan geldi.

Şerit değiştirip makas attı

Nilüfer ilçesinde meydana gelen olayda, süratle ilerleyen otomobil sürücüsü aniden şerit değiştirip makas atmak istedi.

Bu esnada yol kenarında bakım çalışması yapan sulama tankerini çarpmaktan son anda yaptığı manevrayla kurtulan sürücü, yürekleri ağza getirdi.

O anlar kamerada

Facianın eşiğinden dönen sürücünün o anları, aynı istikamette seyreden motosiklet sürücüsünün kask kamerasına anbean yansıdı.

Bursa'da makas atan sürücünün facia ile burun buruna geldiği an