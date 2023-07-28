Bursa'da makas atan sürücünün facia ile burun buruna geldiği an

İHA
Bilinçsiz otomobil sürücülerinin işlek caddelerde makas atmaları tehlikeye yol açıyor.
Olaya bir örnek de Bursa'dan geldi.
Şerit değiştirip makas attı
Nilüfer ilçesinde meydana gelen olayda, süratle ilerleyen otomobil sürücüsü aniden şerit değiştirip makas atmak istedi.
Bu esnada yol kenarında bakım çalışması yapan sulama tankerini çarpmaktan son anda yaptığı manevrayla kurtulan sürücü, yürekleri ağza getirdi.
O anlar kamerada
Facianın eşiğinden dönen sürücünün o anları, aynı istikamette seyreden motosiklet sürücüsünün kask kamerasına anbean yansıdı.