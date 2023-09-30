Bursa'da makas atarak ilerleyen otomobil takla attı İnegöl'de tehlikeli manevralarla ilerleyen sürücü, direksiyon kontrolünü kaybetti. Bu etki ile kaldırıma çarpan otomobil takla attı. Araçta 1 kişi yaralanırken sürücü polis merkezine görütüldü.

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DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.

Alanyurt istikametine seyir halinde olan Ömer H. (20) yönetimindeki 16 F 4613 plakalı otomobil, iddiaya göre makas atarak seyrettiği sırada, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Ters dönen otomobilin sürücüsü Ömer H. kazayı yara almadan atlatırken, araçta bulunan Muhammet A. (19) ise yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Muhammet A., sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Sürücü karakola alındı

Polis ekipleri de olası bir başka kaza ihtimaline karşı bölgede güvenlik önlemi aldı.

Polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemesinin ardından otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, sürücü Ömer H. ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)