Girdikleri marketteki ürünleri çantalarına koymaya çalışırken yakalanan A.K. ve A.A., fark edilmeleri üzerine çalışanları bıçakla tehdit etti. Şahısların polislere direndikleri anlar kameraya yansıdı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Doğanbey Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde A.K. (26) ve A.A. (24) isimli iki şahıs, girdikleri markette raftaki ürünleri çantalarına koymaya çalışırken çalışanlar tarafından fark edildi.

Çalışanlar bir yandan A.A. ile A.K.’nin dışarı çıkmasını engellemeye çalıştı, diğer yandan polis ekiplerine ihbarda bulundu.

A.K., kendilerine engel olmak isteyen çalışanları bıçak çekerek tehdit etti.

TAKVİYE EKİP İSTENDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, takviye ekip istedi.

A.K., elindeki bıçağı düşürdüğü anda kendisini yakalamak isteyen polislere tekme ve yumruklar atarak direndi.

Çıkan arbedede, 1 polis memuru hafif yaralandı.

DAHA ÖNCE DE AYNI MARKETE GİRDİKLERİ ÖĞRENİLDİ

2 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Yaşanan anlar, bir müşterinin cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Aynı şahısların, daha önce de aynı markette hırsızlık yapmak istedikleri, fark edildikten sonra da çalışanları darbettikleri belirlendi.

Bursa’da markete giren hırsızlar bıçak çekti, polise direndi VİDEO

