Bursa'da marketteki arkadaşının taksisini çaldı: Hırsızlık anları kamerada

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde S.A., taksi sürücüsü arkadaşıyla akaryakıt istasyonuna geldi.

Arkadaşı markete girdiğinde S.A., taksiyi çalıp kaçtı.

POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPTI

Taksicinin durumu bildirmesi üzerine polis, çalışma başlattı.

Polisten kaçarken direksiyon hakimiyetini kaybedip 3 otomobile de çarpan S.A.'nın kullandığı taksi, savrulup refüje çıktı.

OTOMOBİLİ BIRAKIP YAYA OLARAK KAÇTI

Aracı refüjde terk eden S.A., bu kez yaya olarak kaçtı.

Bölgeyi ablukaya alan polis ekiplerinin takibiyle şüpheli yakalandı.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GETİRDİ

S.A.'nın yaklaşık yarım saat süren kaçışından sonra bıraktığı taksinin kullanılamaz halde olduğu belirlendi.

Araç bölgeden çekiciyle kaldırıldı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Öte yandan, şüpheli S.A.'nın taksiyi çaldığı anlar da akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, istasyondaki marketin önünde park halinde olan taksinin içindeki S.A.'nın araçla uzaklaştığı görüldü.

Marketten çıkan sürücünün, taksinin ardından yürüdüğü anlar da kameraya yansıdı.