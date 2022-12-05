Masaj salonunda çıkan tartışmada Nail K. isimli şahıs, 3 kez bacağından bıçaklandı. Nail K. hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Hocaalizade Mahallesi'nde bulunan bir masaj salonunda, saat 02.00 sıralarında salona gelen Nail K. ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüdü.

DHA’nın haberine göre; yanındaki bıçağı çıkaran şahıs, Nail K.’yi bacağından 3 kez bıçaklayıp olay yerinden kaçtı.

Yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nail K., yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa’da, masaj salonunda çıkan kavga kanlı bitti VİDEO

