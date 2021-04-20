Bursa'da Mehmet Yıldız, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Ayrılmak üzere olduğu eşiyle sokak ortasındaki tartışmasının ardından 3 el silah sıkarak eşini öldüren Mehmet Yıldız'ın saldırı anları kameraya yansıdı.

Saat 07.20 sıralarında Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yunuseli 428. Sokak'ta uzun süredir eşi Mehmet Yıldız’dan (45) ayrı yaşayan Aygül Yıldız (45), evden çıktığında onu görünce ne yapacağını şaşırdı.

Çift uzun süre sokağın ortasında tartışırken, Mehmet Yıldız belinde olan silahını çekti.

Silahı Aygül Yıldız’a doğrultan Mehmet Yıldız, 3 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

AİLESİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kanlar içerisinde parkın yanında yere düşen Aygül Yıldız, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen Aygül'ün ailesi gözyaşlarına hakim olamadı.

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YANINA YAKLAŞANLARA KORKU VERDİ

Yaşanan tartışma ise güvenlik kameralarına anbean yansırken, olay yerinden kaçan Yıldız, kaldığı Erikli Ortayol mevkisindeki evinde elindeki silahla polislere teslim olmamak için direndi. Şahıs daha sonra yanına yaklaşmak isteyen kişileri de korkutmak için aralıklarla havaya ateş etti.







