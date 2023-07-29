Bursa'da metal işletme atölyesinde patlama Metal işletme atölyesinde meydana gelen patlama sonucu 2 kişi yaralanırken, ortalık ise savaş alanına döndü. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, bölgede park halinde bulunan araçlarda da maddi hasar meydana geldi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir metal atölyesinde patlama meydana geldi. İş yerindeki boya kazanın patlaması sonucu ortalık adeta savaş alanına döndü. Patlamanın etkisiyle savaş alanına dönen atölyenin üst katındaki tavan da çöktü. 2 kişi yaralandı, soruşturma başlatıldı Olay sonucu iş yerinde çalışan Muhammed Ali Şen ve ağabeyi Talha Şen hafif şekilde yaralandı. Patlamanın etkisiyle iş yeri önünde park halinde olan otomobil ile hafif ticari araçta hasar meydana geldi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.