Bursa'da metal yüklü tırın dorsesi alev topuna döndü

İHA
Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Uluabat köyü İzmir yolunda seyir halindeki metal yüklü tırın dorsesi birden yanmaya başladı.
Hızla büyüyen alevler tırın dorsesini kaplarken sürücü tırı yol kenarına çekti.
Büyüyen alevler yol kenarındaki çalılıklara da sıçradı.
Yoldan geçen diğer sürücüler yangın tüpüyle müdahalede bulundu.
İtfaiye ekipleri yangını söndürdü
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken yangın nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)