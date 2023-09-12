Bursa'da metal yüklü tırın dorsesi alev topuna döndü
İHA

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Uluabat köyü İzmir yolunda seyir halindeki metal yüklü tırın dorsesi birden yanmaya başladı.

Hızla büyüyen alevler tırın dorsesini kaplarken sürücü tırı yol kenarına çekti.

Büyüyen alevler yol kenarındaki çalılıklara da sıçradı.

Yoldan geçen diğer sürücüler yangın tüpüyle müdahalede bulundu.

Bursa'da metal yüklü tırın dorsesi alev topuna döndü

İtfaiye ekipleri yangını söndürdü

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken yangın nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)