Bursa'da metrodaki müzisyenlerle yolcular arasında kavga Osmangazi Metro İstasyonu'ndaki müzisyenlere yolculardan tepki geldi. Müzisyenlerle yolcular arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde dehşet dolu anlar yaşandı.

Osmangazi Metro İstasyonu'nda meydana gelen olayda, sokak müzisyenleri metro içerisinde şarkı söylemeye başladı.

Bu esnada bazı yolcular ise müzisyenlere tepki gösterdi.

Kavga istasyonda devam etti

Müzisyen grubun da tepki gösteren yolcularla tartışmasıyla gerginlik trenin dışında istasyona taşındı.

Osmangazi İstasyonu’nda inen yolcular ve müzisyen grup arasında tartışma, büyüyerek kısa sürede kavgaya dönüştü.

Olay yerine gelen güvenlik görevlileri ve diğer yolcular kavgayı ayırmaya çalıştı.