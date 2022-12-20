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    Bursa'da metruk binada yangın çıktı

    Gürsu’daki metruk binada çıkan yangın, gece aydınlattı. 3 katlı bina kullanılmaz hale gelirken alevler, yandaki binalara sıçramadan söndürüldü.
    • 20.12.2022 - 20:38
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 20:53
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    Bursa'da metruk binada yangın çıktı

    Bursa'nın Gürsu ilçesindeki 3 katlı metruk binada yangın çıktı.

    Binadan yükselen alevler, mahalle sakinlerinin korkuttu.

    Yangını gören vatandaşlar durumu; polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Alevler geceyi aydınlattı

    İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Çıkan yangından etkilenen olmazken alevler geceyi aydınlattı.

    Bina kullanılmaz hale geldi

    İHA'nın haberine göre; bina kullanılmaz hale gelirken, alevler diğer binalara sıçramadan söndürüldü.

    Bursa'da metruk binada yangın çıktı VİDEO


    Bursa da metruk binada yangın çıktı #1

    Bursa da metruk binada yangın çıktı #2

    Bursa da metruk binada yangın çıktı #3

    Bursa da metruk binada yangın çıktı #4


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