Sebze yüklü kamyon ile mevsimlik işçi taşıyan kamyonetin çarpışması ile 5 Suriyeli işçi yola savruldu. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi ağır yaralandı.

Bursa’da Orhangazi’den İznik istikametine seyir halinde olan ve mevsimlik tarım işçilerini taşıdığı öğrenilen Ersel E. yönetimindeki kamyonet, saat 19.30 sıralarında Çakırca Köprüsü mevkisinde Kağan B.'nin kullandığı sebze yüklü kamyonla çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle kamyon devrilirken, kamyonet sürücüsü araçta sıkıştı. Kamyonet kasasındaki Suriye uyruklu 5 mevsimlik işçi ise yola savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

4 işçi araç içinde sıkıştı

DHA’nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 1 işçinin yaşamını yitirdiği, kamyonette sıkışan sürücüsü ile 4 işçinin de ağır yaralandığı belirlendi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan kamyonet sürücüsü ile yola savrulup ağır yaralanan 4 işçi, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından İznik ve Orhangazi'deki hastanelere kaldırıldı.

Bursa’da, mevsimlik işçileri taşıyan kamyonet kaza yaptı ViDEO

Yol, 2 saat trafiğe kapatıldı

Jandarma ekipleri ise olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesi ve yola saçılan sebzelerin temizlenmesinin ardından normale döndü.

Kamyon sürücüsü gözaltında Jandarma ekipleri kamyon sürücüsü Kağan B.'yi gözaltına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.