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    Bursa'da mezarlığın ortasında dayak yedi

    Mahalle sakinleri bir gencin hareketlerinden şüphelenmeleri sebebiyle peşine takılıp mezarlıkta darp ettiler. Olaya polis ve bekçiler dahil olurken 21 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı.
    • 14.10.2022 - 09:48
    • Güncelleme : 14.10.2022 - 11:30
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    Bursa'da mezarlığın ortasında dayak yedi

    Bursa'nın Osmangazi ilçesi Fahri Korutürk Caddesi Ahmet Paşa Mezarlığında, 21 yaşındaki E.İ.A isimli şahsın şüpheli hareketlerinden rahatsız olan mahalle sakinleri gencin peşine düştü ve bir süre takip etti.

    Takip sonucu vatandaşlar, genci mezarlıkta görür görmez yakalayıp dövmeye başladılar.

    Öfkesi bir türlü dinmeyen mahalleli, gencin başından ve sırtından yaraladı.

    Bekçiler duruma müdahale etti

    Kavganın büyüyüp çevredekiler tarafından fark edilmesi üzerine o esnada devriye atan bekçiler duruma müdahale etti.

    Hastaneye kaldırıldı

    Kavga sonucu hastanelik olan genç için olay yerine ambulans geldi ve yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı.

    İHA'dan edinilen bilgilere göre polis ekipleri, yaşanan olayla ilgili tahkikat başlattı.

    Bursa da mezarlığın ortasında dayak yedi #1

    Bursa da mezarlığın ortasında dayak yedi #2


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