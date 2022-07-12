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    Bursa'da milyonluk yat karaya oturdu

    Henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü karaya oturan milyonluk lüks yatta büyük hasar meydana geldi. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • 12.07.2022 - 09:31
    • Güncelleme : 12.07.2022 - 10:19
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    Bursa'da milyonluk yat karaya oturdu

    Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Kapanca sahilinde milyonluk lüks yat, henüz bilinmeyen bir nedenle karaya oturdu.

    Batma tehlikesi olan yat, yan dururdu ve sonrasında vinç ve kepçe yardımıyla kurtarıldı.

    Büyük hasar var

    Lüks yatta büyük maddi hasar meydana gelirken o anlar sahilde bulunan bir vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı.

    Bilgi paylaşımı yapılmadı

    İHA'nın haberine göre; yatın neden karaya oturup yan yattığı ile ilgili bir bilgi açıklanmadı.

    Bursa'da milyonluk yat karaya oturdu


    Bursa da milyonluk yat karaya oturdu #1

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