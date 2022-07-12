Henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü karaya oturan milyonluk lüks yatta büyük hasar meydana geldi. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Kapanca sahilinde milyonluk lüks yat, henüz bilinmeyen bir nedenle karaya oturdu.

Batma tehlikesi olan yat, yan dururdu ve sonrasında vinç ve kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Büyük hasar var

Lüks yatta büyük maddi hasar meydana gelirken o anlar sahilde bulunan bir vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı.

Bilgi paylaşımı yapılmadı

İHA'nın haberine göre; yatın neden karaya oturup yan yattığı ile ilgili bir bilgi açıklanmadı.

Bursa'da milyonluk yat karaya oturdu













