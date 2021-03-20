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    Bursa'da çarptığı bisikletliyi sürükleyip kaldırıma fırlattı

    Minibüsün çarpıp metrelerce sürüklediği elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından minibüs sürücüsü olay yerinden kaçtı.
    • İHA
    • 20.03.2021 - 09:21
    • Güncelleme : 20.03.2021 - 09:23
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    Bursa'da çarptığı bisikletliyi sürükleyip kaldırıma fırlattı

    Bursa İnegöl Alanyurt yolunda Hüseyin Ç. iş yerinden eve gitmek için elektrikli bisikletiyle yola çıktı.

    ÖNCE SÜRÜKLEDİ SONRA FIRLATTI

    Alanyurt yoluna geldiğinde yan yoldan ana yola çıkmak isteyen Hüseyin Ç.’ye karşı istikametten gelen henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen minibüs çarparak uzun süre önünde sürükledi ve bir süre sonrada kaldırıma fırlattı.

    Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü Hüseyin Ç. yaralandı.

    ARKASINA BİLE BAKMADI

    Minibüs sürücü ise arkasında bile bakmadan olay yerinden hızla kaçarak kayıplara karıştı.

    Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

    Bursa da çarptığı bisikletliyi sürükleyip kaldırıma fırlattı #1

    Bursa da çarptığı bisikletliyi sürükleyip kaldırıma fırlattı #2

    Bursa da çarptığı bisikletliyi sürükleyip kaldırıma fırlattı #3

    Bursa da çarptığı bisikletliyi sürükleyip kaldırıma fırlattı #4

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