Bursa'da çarptığı bisikletliyi sürükleyip kaldırıma fırlattı

Minibüsün çarpıp metrelerce sürüklediği elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından minibüs sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Bursa İnegöl Alanyurt yolunda Hüseyin Ç. iş yerinden eve gitmek için elektrikli bisikletiyle yola çıktı.

ÖNCE SÜRÜKLEDİ SONRA FIRLATTI

Alanyurt yoluna geldiğinde yan yoldan ana yola çıkmak isteyen Hüseyin Ç.’ye karşı istikametten gelen henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen minibüs çarparak uzun süre önünde sürükledi ve bir süre sonrada kaldırıma fırlattı.

Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü Hüseyin Ç. yaralandı.

ARKASINA BİLE BAKMADI

Minibüs sürücü ise arkasında bile bakmadan olay yerinden hızla kaçarak kayıplara karıştı.

Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.













