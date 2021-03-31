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- Bursa’da minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı
Bursa’da minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı
Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Otomobil içindeki iki kişi sıkıştı. Servis içindeki bir kişi yaralandı. Kazada ölen olmadı.
- İHA
- 31.03.2021 - 09:31
- Güncelleme : 31.03.2021 - 09:54
Bursa’da merkez Osmangazi'ye bağlı Demirtaş Mahallesi, Demirtaş Caddesi üzerinde Mehmet Ali Sultan'ın (50) kullandığı servis minibüsü, seyir halindeyken karşı yönden gelen Mehmet Erciyas (27) idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.
Mehmet Erciyas ve yanındaki arkadaşı Doğukan Akın otomobilin içinde sıkıştı.
Servis içinde bulunan bir kadın ise kazadan yaralı kurtuldu.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Sıkışan şahıslar, itfaiye erlerinin çalışmaları ile araçtan çıkarıldı.
Vücutlarında kırıklar olan şahıslar ve yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikeleri olmadığı öğrenildi.
Kazanın nedeni henüz bilinmezken, otomobilin debriyaj aksamındaki arıza nedeniyle gerçekleştiği iddia edildi.