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Bursa’da minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı

Bursa’da minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı

Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Otomobil içindeki iki kişi sıkıştı. Servis içindeki bir kişi yaralandı. Kazada ölen olmadı.