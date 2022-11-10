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    Bursa'da minibüs şoförü kendisini uyaran başkomisere araçla çarptı

    Orhangazi minibüs şoförü, aşırı hızlı olduğu için kendisini uyaran başkomisere, minibüsle çarpıp kaçtı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli İstanbul'da yakalandı.
    • 10.11.2022 - 11:13
    • Güncelleme : 10.11.2022 - 11:16
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    Bursa'da minibüs şoförü kendisini uyaran başkomisere araçla çarptı

    Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, dün akşam saatlerinde ziyaret için Batman'dan gelen başkomiser Erdem Sevinç, eşi ile birlikte dışarı çıktı.

    Yolun karşısına geçmeye çalışan Sevinç çiftinin önünden, bir minibüs hızla geçti.

    Erdem Sevinç şoföre daha yavaş gitmesini uyararak tepki gösterince ikili arasında tartışma çıktı.

    Komisere çarpıp kaçtı

    Tartışma anında gözü dönen şoför O.Ö., minibüsle Erdem Sevinç'e çarpıp olay yerinden kaçtı.

    Bursa da minibüs şoförü kendisini uyaran başkomisere araçla çarptı #1

    Yaralı hastaneye kaldırıldı

    Kaza sebebiyle yola savrulan Sevinç, olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

    Sevinç, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Şüpheli İstanbul'a kaçtı

    İhbarla çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin İstanbul'a kaçtığını belirledi. Polisin düzenlediği operasyonla yakalanan O.Ö., Bursa'ya getirildi.

    İnceleme devam ediyor

    DHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Bursa da minibüs şoförü kendisini uyaran başkomisere araçla çarptı #2

    Bursa da minibüs şoförü kendisini uyaran başkomisere araçla çarptı #3

    Bursa da minibüs şoförü kendisini uyaran başkomisere araçla çarptı #4


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