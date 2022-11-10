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- Bursa'da minibüs şoförü kendisini uyaran başkomisere araçla çarptı
Bursa'da minibüs şoförü kendisini uyaran başkomisere araçla çarptı
- 10.11.2022 - 11:13
- Güncelleme : 10.11.2022 - 11:16
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, dün akşam saatlerinde ziyaret için Batman'dan gelen başkomiser Erdem Sevinç, eşi ile birlikte dışarı çıktı.
Yolun karşısına geçmeye çalışan Sevinç çiftinin önünden, bir minibüs hızla geçti.
Erdem Sevinç şoföre daha yavaş gitmesini uyararak tepki gösterince ikili arasında tartışma çıktı.
Komisere çarpıp kaçtı
Tartışma anında gözü dönen şoför O.Ö., minibüsle Erdem Sevinç'e çarpıp olay yerinden kaçtı.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Kaza sebebiyle yola savrulan Sevinç, olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.
Sevinç, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Şüpheli İstanbul'a kaçtı
İhbarla çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin İstanbul'a kaçtığını belirledi. Polisin düzenlediği operasyonla yakalanan O.Ö., Bursa'ya getirildi.
İnceleme devam ediyor
DHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma sürüyor.