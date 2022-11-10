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Bursa'da minibüs şoförü kendisini uyaran başkomisere araçla çarptı

Bursa'da minibüs şoförü kendisini uyaran başkomisere araçla çarptı

Orhangazi minibüs şoförü, aşırı hızlı olduğu için kendisini uyaran başkomisere, minibüsle çarpıp kaçtı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli İstanbul'da yakalandı.