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    Bursa'da minibüsün altında metrelerce sürüklenen işçi hayatını kaybetti

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolcu minibüsünün çarpıp altında sürüklediği asfalt çalışması yapan işçi hayatını kaybetti.
    • 31.10.2022 - 20:07
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 20:20
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    Bursa'da minibüsün altında metrelerce sürüklenen işçi hayatını kaybetti

    Saat 15.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana gelen kazada, İnegöl’den Hasanpaşa Mahallesi'ne yolcu taşıyan Adnan T. (58) yönetimindeki 16 AHR 586 plakalı yolcu minibüsü, İnegöl girişinde asfaltlama yapan taşeron firmada yönlendirme işini yapan işçi Hakan Bulut'a (23) çarptı.

    20 metre sürüklendi

    Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs, altına aldığı işçiyi 20 metre sürükledi. Ağır yaralanan işçi, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Hayatını kaybetti

    Talihsiz işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

    İHA'nın haberine göre, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde minibüsün çarpıp üzerinden geçtiği görüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Bursa'da minibüsün altında metrelerce sürüklenen işçi hayatını kaybetti VİDEO

    Bursa da minibüsün altında metrelerce sürüklenen işçi hayatını kaybetti #1

    Bursa da minibüsün altında metrelerce sürüklenen işçi hayatını kaybetti #2

    Bursa da minibüsün altında metrelerce sürüklenen işçi hayatını kaybetti #3

    Bursa da minibüsün altında metrelerce sürüklenen işçi hayatını kaybetti #4


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