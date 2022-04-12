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Bursa'da minibüsün kamyona arkadan çarptığı anlar kamerada

Bursa'da minibüsün kamyona arkadan çarptığı anlar kamerada

İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün önündeki kamyonete arkadan çarpması sonucu iki şoför de yaralandı. Yaşanan korkunç kaza anı ise kameralara yansıdı.