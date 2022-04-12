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- Bursa'da minibüsün kamyona arkadan çarptığı anlar kamerada
Bursa'da minibüsün kamyona arkadan çarptığı anlar kamerada
İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün önündeki kamyonete arkadan çarpması sonucu iki şoför de yaralandı. Yaşanan korkunç kaza anı ise kameralara yansıdı.
- 12.04.2022 - 16:36
- Güncelleme : 12.04.2022 - 17:41
Bursa'nın İnegöl ilçesine seyir halinde olan sürücü Milyaz Dursunov (34) yönetimindeki 16 ACJ 392 plakalı minibüs, kontrolden çıktı.
Bu esnada minibüs, önünde seyir halinde olan sürücü Raşit Şimşek (40) idaresindeki 16 KJP 94 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
İki sürücü de yaralandı
Çarpmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu araçların sürücüleri ile kamyonetteki yolcular Murat Polat (28) ve Yavuz Arslan (34) yaralandı.
Kaza anı kamerada
4 yaralı, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir diğer yandan ise yaşanan korkunç kaza anı kameralara yansıdı.
Bursa'da minibüsün kamyona arkadan çarptığı anlar kamerada VİDEO