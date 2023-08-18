Bursa'da mobilya fabrikasındaki patlama kameraya yansıdı Bursa'da mobilya fabrikasında çıkan yangının ardından meydana gelen patlama cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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DHA

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Doğanköy Mahallesi'nde bulunan mobilya fabrikasının üretim bölümünde saat 18.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle meydana gelen yangın kısa sürede büyüdü.

Durumu fark eden işçiler fabrikayı tahliye ederken durum itfaiyeye bildirildi.

Patlama yaşandı

Fabrikada bulunan ahşabın tutuşmasıyla alevler diğer bölümlere de sıçrarken meydana gelen patlama korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

5 itfaiye aracı ile 15 itfaiye personelinin müdahale ettiği yangın 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Patlama anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.