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    Bursa’da mobilya fabrikasının kimyasal madde deposunda yangın

    Mobilya fabrikasının kimyasal madde depo kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması ile kontrol altına alınabildi.
    • DHA
    • 29.05.2021 - 09:05
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    Bursa’da mobilya fabrikasının kimyasal madde deposunda yangın

    Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesi, Çalı Sanayi Bölgesi Gri Cadde üzerindeki mobilya fabrikasının kimyasal madde depo kısmında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Alevler, depoda bulunan kimyasal madde ve ahşap malzemelerin tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü.

    Çevredeki vatandaşlar, durumu ekiplere haber verdi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Ekipler alevlerin fabrikanın diğer bölümlerine sıçramasını önlemek için yoğun çaba sarf etti.

    Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

    Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol atlına alınarak söndürülebildi.

    Bursa’da mobilya fabrikasının kimyasal madde deposunda yangın #1

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

    Fabrikada maddi hasar meydana geldi.

    Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

    Bursa’da mobilya fabrikasının kimyasal madde deposunda yangın VİDEO

    Bursa’da mobilya fabrikasının kimyasal madde deposunda yangın #2

    Bursa’da mobilya fabrikasının kimyasal madde deposunda yangın #3

    Bursa’da mobilya fabrikasının kimyasal madde deposunda yangın #4

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