Mobilya fabrikasının kimyasal madde depo kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması ile kontrol altına alınabildi.

Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesi, Çalı Sanayi Bölgesi Gri Cadde üzerindeki mobilya fabrikasının kimyasal madde depo kısmında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler, depoda bulunan kimyasal madde ve ahşap malzemelerin tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü.

Çevredeki vatandaşlar, durumu ekiplere haber verdi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler alevlerin fabrikanın diğer bölümlerine sıçramasını önlemek için yoğun çaba sarf etti.

Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol atlına alınarak söndürülebildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Bursa’da mobilya fabrikasının kimyasal madde deposunda yangın VİDEO

