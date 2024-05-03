Bursa'da iflas eden adamın kapısına alacaklılar dayandı...
Bursa- Ankara karayolu, İnegöl girişinde faaliyette bulunan bir koltuk firması henüz bilinmeyen nedenle iflas etti.
Eşyaları yağmaladılar
Firmanın iflas ettiği bilgisine ulaşan yaklaşık 300 kişilik alacaklı olan tedarikçiler ile çalışanlar, saat 22.00 sıralarında firmanın mağaza ve depo bölümünün önüne gitti.
Daha sonra buraya gelen alacaklılar, mağaza ve depoda bulunan eşyaları firmanın önüne park ettikleri tırlara yüklemeye başladı.
Çevredeki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Ekipler olaya müdahale etti
Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, mağazadaki eşyaları yağmalamak isteyen kişileri engelleyip, tırları durdurdu.
Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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