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Bursa'da mobilya firması iflas etti: Alacaklıklar kapıya dayanıp eşyaları yağmaladı

Bursa'da mobilya firması iflas etti: Alacaklıklar kapıya dayanıp eşyaları yağmaladı Mobilya firmasının iflas ettiğini öğrenen alacaklılar ve çalışanlar tırlarla firmanın depo bölümüne gelerek, mağazada bulunan ürünleri araçlarına yüklerken, olaya ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri müdahale etti.