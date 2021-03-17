Bursa’da mobilya imalathanesinde yangın: Zarar 1 milyon liradan fazla

Bursa’da mobilya imalathanesinde yangın: Zarar 1 milyon liradan fazla

Mobilya imalathanesinde çıkan yangının büyümesi üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Zorla söndürülen yangın sonrası, 1 milyon liradan fazla maddi hasar meydana geldi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Çeltikçi Mahallesi yolu üzerinde bulunan bir mobilya imalathanesinde, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

İmalathaneyi saran alevler, hızla büyüdü.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Sabaha karşı imalathaneden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

SAATLER SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

İmalathaneyi saran alevler, itfaiye erlerinin uzun uğraşları sonucunda söndürülebildi.

Saatler süren söndürme çalışmalarının ardından maddi zarar açığa çıktı.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Küle dönen imalathane kullanılamaz hale geldi. Gözle görülür maddi hasar oluşan imalathanede toplam zararın 1 milyon liradan fazla olduğu kaydedildi. Yangının sebebi araştırılıyor.

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