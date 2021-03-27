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    Bursa’da mobilya mağazasında çıkan yangında esnaflar seferber oldu

    Mobilya ambalaj mağazasında çıkan yangına itfaiye müdahale ederken esnaf ise el birliğiyle malzemeleri dışarıya çıkarttı.
    • İHA
    • 27.03.2021 - 13:21
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    Bursa’da mobilya mağazasında çıkan yangında esnaflar seferber oldu

    Bursa’nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kalender Caddesi üzerinde bulunan mobilya ambalaj malzemeleri mağazasının en üst katında yangın çıktı.

    Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, dumanları fark eden vatandaşlar durumu ekiplere haber verdi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

    İtfaiye erleri üst katta çıkan yangına müdahale ederken, çevredeki esnaflar da el birliği yaparak mağazadaki eşyaları dışarı çıkardı.

    MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

    1 saat süren söndürme çalışmalarının ardından, mağazada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin araştırma başlatıldı.

    Bursa’da mobilya mağazasında çıkan yangında esnaflar seferber oldu #1

    Bursa’da mobilya mağazasında çıkan yangında esnaflar seferber oldu #2

    Bursa’da mobilya mağazasında çıkan yangında esnaflar seferber oldu #3

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