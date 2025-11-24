Bursa'da motorlu testereyle odun kesen şahsın parmağı koptu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Gündüzlü Mahallesi'nde evinin bahçesinde odun kesen Serdar A.'nın elinden düşen motorlu testere, sol ayak başparmağını kesti.

Parmağı kopan Serdar A., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BURSA'YA SEVK EDİLDİ

Burada ilk tedavisi yapılan 43 yaşındaki yaralı, parmağı yerine dikilmek üzere ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.