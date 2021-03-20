Bursa'da motosiklet hırsızları kameraya yakalandı

4 kişinin nöbet tutup, bir kişinin motosikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

Bursa'nın Soğanlı Mahallesi'nde yaşayan 35 yaşındaki Murat Canıgeçkin'in 7 bin liralık motosiklet, daha ikinci taksitinde hırsızlar tarafından çalındı.

Hafta sonu mesaisine gitmek için evinden çıkan genç adam, her zaman koyduğu yerdeki motosikletini göremeyince durumu polise bildirdi.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

İhbar üzerine olay yerine Hırsızlık Masası ekipleri ve Olay Yeri İnceleme sevk edildi. Güvenlik kameraları incelendi ve parmak izi alındı. Tespit edilen 5 şüpheliyi arama çalışması başlatıldı.

Murat Canıgeçkin, "Motosikletimi işe gitmek için taksitle aldım. Fakat daha ikinci taksitini ödediğim motosikletim hırsızlar tarafından çalındı. İnşallah en kısa zamanda motosikletime kavuşurum.'' dedi.

4 KİŞİ NÖBET TUTTU, 1 KİŞİ ÇALDI

Öte yandan sokak arasında yaşanan hırsızlık olayı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, dört kişinin sokağın diğer tarafında nöbet tuttuğu, bir kişinin ise motosikleti sürükleyerek götürdüğü görüldü.