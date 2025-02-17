İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde yaşanan olayda, cadde üzerinde seyir halinde olan Mustafa Y. yönetimindeki 16 AIM 957 plakalı motosiklet, yol kenarında duraklayıp caddeye çıkan Alaattin Ö. idaresindeki 16 BJL 78 plakalı minibüsle çarpıştı.
MOTOSİKLETTEKİ ÇİFT YARALANDI
Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki eşi Songül Y. yaralandı.
Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış