Haberler



3. Sayfa



Bursa'da motosiklet kazası: İlk önce bilgisayarını sordu

Bursa'da motosiklet kazası: İlk önce bilgisayarını sordu İnegöl'de kamyonet ile çarpışarak kaza geçiren motosiklet sürücüsü, yaralı halde ilk olarak masaüstü bilgisayarını sordu. Sürücü, bir an olsun yanından ayırmadığı bilgisayarıyla hastaneye kaldırıldı.