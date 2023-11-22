Bursa'da motosiklet kazası: İlk önce bilgisayarını sordu

İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde panik anları yaşandı.
Caddesi üzerinde seyir halindeki Sürücü Mustafa B. (42) yönetimindeki 16 ADR 878 plakalı kamyonet ile Mahmud N. (26) yönetimindeki 16 MA 5761 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kaza geçirdi, bilgisayarını sordu
Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı.
Yaralanan sürücü, acısını unutup taşıdığı masaüstü bilgisayarı sordu.
Yaralı, hastaneye kaldırıldı
Bilgisayarını bir an olsun bırakmayan yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla elindeki bilgisayarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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