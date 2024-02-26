İHA
Motosiklet kazasının adresi bu sefer Bursa oldu.
İnegöl ilçesinde hareket halindeki motosikletin sürücüsü İbrahim Mayıl isimli kurye, sokağa koşarak çıkan Üveys Erim'e çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaya ve devrilen motosikletten düşen sürücü yola savruldu.
Yaralılar tedavi altına alındı
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altın aldı.
O anlar kamerada
Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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