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Bursa'da motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı

Bursa'da motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı Hareket halindeki motosikletin yaya çarpması sonucundan yaralanan iki kişi ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, kaza anları bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.