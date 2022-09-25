Bursa'da motosiklet sürücüsü kazada fırlayarak yaralandı

Nilüfer'de motosiklet ve otomobilin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsünün dengesini kaybederek motosiklet üzerinden uçtuğu o anlar kameraya yansıdı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, sabah 11.00 sıralarında yaşanan kaza görenleri şoke etti.

Ahmet Emre A. idaresindeki otomobil ile Kemal Acar idaresindeki yol motosiklet yol ayrımında çarpıştı.

Motosiklet üzerinden fırladı

Kazada dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü Acar, motosiklet üzerinden fırlayarak yaralandı.

Çevrede bulunan esnaf ve vatandaşlar tarafından ilk müdahalesi yapılan Acar, olay yerine gelen 112 ambulansıyla Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

O anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi

İHA'nın haberine göre, kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.