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    Bursa'da motosiklet sürücüsü otomobile çarptı

    Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü Mustafa Esat Söylemez'in yaralandığı kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 12.05.2022 - 15:50
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    Bursa'da motosiklet sürücüsü otomobile çarptı

    Bursa'nın İnegöl- Alanyurt yolundaki Işıklı Kavşağı mevkinde Alanyurt Caddesi'nde seyir halindeki 34 yaşındaki Mustafa Karataş'ın otomobiline, arkasından gelen Mustafa Esat Söylemez'in kullandığı motosiklet çarptı.

    İHA'nın haberine göre; çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücüsü Mustafa Esat Söylemez, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Çarpmanın etkisiyle yere savruldu

    Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Görüntülerde, otomobili park etmek isteyen sürücünün manevra yapmasıyla, arkadan gelen motosikletin araca çarptığı görülüyor.

    Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosikletin sürücüsü yere düşerken, otomobilin sürücüsü panikle araçtan iniyor. Çevredekiler de yaralı sürücüye yardım etmek için olay yerine gidiyor.

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