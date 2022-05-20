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- Bursa'da motosiklet sürücüsü, otomobilin altında sıkıştı
Bursa'da motosiklet sürücüsü, otomobilin altında sıkıştı
Kontrolünü kaybeden motosikletli kurye, aracıyla otomobilin altına girdi. Güçlükle sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
- 20.05.2022 - 13:23
- Güncelleme : 20.05.2022 - 13:26
Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi Demirtaş yolu üzerinde, dün gece saatlerinde seyir halinde olan motosikletli kurye, kontrolünü kaybetti.
Motosikleti ile kayan sürücü, otomobilin altına girdi.
Çevredeki vatandaşlar, kazazedeye yardım edebilmek için seferber oldu.
Sıkıştığı yerden çıkarıldı, hastaneye kaldırıldı
İHA’nın haberine göre; yaralı sürücü, sıkıştığı yerden güçlükle çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.