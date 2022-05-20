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    Bursa'da motosiklet sürücüsü, otomobilin altında sıkıştı

    Kontrolünü kaybeden motosikletli kurye, aracıyla otomobilin altına girdi. Güçlükle sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
    • 20.05.2022 - 13:23
    • Güncelleme : 20.05.2022 - 13:26
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    Bursa'da motosiklet sürücüsü, otomobilin altında sıkıştı

    Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi Demirtaş yolu üzerinde, dün gece saatlerinde seyir halinde olan motosikletli kurye, kontrolünü kaybetti.

    Motosikleti ile kayan sürücü, otomobilin altına girdi.

    Çevredeki vatandaşlar, kazazedeye yardım edebilmek için seferber oldu.

    Sıkıştığı yerden çıkarıldı, hastaneye kaldırıldı

    İHA’nın haberine göre; yaralı sürücü, sıkıştığı yerden güçlükle çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

    Bursa da motosiklet sürücüsü, otomobilin altında sıkıştı #1Bursa da motosiklet sürücüsü, otomobilin altında sıkıştı #2


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