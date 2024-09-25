Bursa'da motosiklet yayaya çarptı

DHA
Bursa'nın Orhangazi ilçesi, Turist Yolu Caddesi'nde Bayram Taşdemir'in kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Taygun Nacak'a çarptı.
Nacak ile çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen Taşdemir, yaralandı.
Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumunun ağır olduğu bildirilen Bayram Taşdemir, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış