Bursa'da motosiklete çarpan sürücü otomobilini bırakıp kaçtı: 2 yaralı Bursa'da motosiklete çarparak 2 kişinin yaralanmasına neden olan sürücü otomobili olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı. Otomobil içindeki çok sayıda alkol şişesi dikkat çekti.

İHA Bursa'nın Orhangazi ilçesi Göl Yolu üzerinde Fırat D. (45) idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen Musa Kömürcü (40) idaresindeki motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan Ayşe Çengel (39) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Musa Kömürcü ile Ayşe Çengel’e ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı Kaza sonrasında otomobil sürücüsü Fırat D. ise aracını olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri araç içinde inceleme yaparken çok sayıda alkol şişesi dikkat çekti. Polis ekipleri olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.