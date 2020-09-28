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- Bursa'da motosikleti sırtüstü yatarak kullanan sürücü
Bursa'da motosikleti sırtüstü yatarak kullanan sürücü
Motosikleti kullanırken kazaya davetiye çıkaran bir harekete imza atan sürücü, motosikletin sele kısmına sırtüstü yattı.
- DHA
- 28.09.2020 - 10:27
Bursa'da kimliği belirsiz bir sürücü, motosikletini sırtüstü yatarak sürdü. Motosikletlinin tehlikeli anları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Osmangazi ilçesindeki Mudanya Yolu Caddesi’nde ilerleyen 16 UBY 49 plakalı motosikletin sürücüsü, görenleri hayrete düşürdü.
SIRTÜSTÜ SÜRDÜ
Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, sürücü seyir halindeki motosikletin sele kısmına sırtüstü yatmış halde görülüyor.
Sürücü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendiğini fark etmesine rağmen aynı şekilde yoluna devam ediyor.
Bursa'da sırtüstü yatarak motosiklet kullanan sürücü ViDEO