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    Bursa'da motosikleti sırtüstü yatarak kullanan sürücü

    Motosikleti kullanırken kazaya davetiye çıkaran bir harekete imza atan sürücü, motosikletin sele kısmına sırtüstü yattı.
    • DHA
    • 28.09.2020 - 10:27
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    Bursa'da motosikleti sırtüstü yatarak kullanan sürücü

    Bursa'da kimliği belirsiz bir sürücü, motosikletini sırtüstü yatarak sürdü. Motosikletlinin tehlikeli anları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Osmangazi ilçesindeki Mudanya Yolu Caddesi’nde ilerleyen 16 UBY 49 plakalı motosikletin sürücüsü, görenleri hayrete düşürdü.

    SIRTÜSTÜ SÜRDÜ

    Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, sürücü seyir halindeki motosikletin sele kısmına sırtüstü yatmış halde görülüyor.

    Sürücü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendiğini fark etmesine rağmen aynı şekilde yoluna devam ediyor.

    Bursa'da sırtüstü yatarak motosiklet kullanan sürücü ViDEO

    Bursa da motosikleti sırtüstü yatarak kullanan sürücü #1

    Bursa da motosikleti sırtüstü yatarak kullanan sürücü #2

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