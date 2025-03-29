Bursa'da motosikletin çarptığı çocuk yaralandı
İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde seyir halinde olan 13 yaşındaki sürücü Muhammed G. yönetimindeki motosiklet, yola çıkan 9 yaşındaki Ömer Ö.'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Furkan Can
Editor