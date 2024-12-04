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İHA

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Camikebir Mahallesi'nde süratli olduğu ileri sürülen Yusuf A. (17) idaresindeki motosiklet, kavşaktan karşıya geçmek isteyen Ömer Faruk A. (33) yönetimindeki hafif ticari araca yandan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Yusuf A. ile birlikte arkasında yolcu olarak bulunan Efe A. (17) savruldu.

Ağır yaralanan iki genç için olay yerine ambulans sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra yaralılar ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kavşakta meydana gelen feci kaza ise yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Hastaneye kaldırılan 2 gencin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirlenirken polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.