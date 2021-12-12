Yolun karşısına geçmek istediği sırada motosikletin çarpmasıyla ağır yaralanan yaşlı kadın, tedavite alındı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa market alışverişi yapıp evine dönen Sayime A.'ya, yolun karşısına geçtiği sırada sürücüsünün kimliği henüz öğrenilmeyen motosiklet çarptı.

Kazanın şiddetiyle yaşlı kadın kanlar içinde kalarak yola savruldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sayime A. Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bursa'da motosikletin yaşlı kadına çarpma anı ViDEO



DURUMU KRİTİK

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaşlı kadının ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.