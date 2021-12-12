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- Bursa'da motosikletin yaşlı kadına çarpma anı
Bursa'da motosikletin yaşlı kadına çarpma anı
Yolun karşısına geçmek istediği sırada motosikletin çarpmasıyla ağır yaralanan yaşlı kadın, tedavite alındı.
- İHA
- 12.12.2021 - 08:43
- Güncelleme : 12.12.2021 - 09:47
Bursa'nın Mustafakemalpaşa market alışverişi yapıp evine dönen Sayime A.'ya, yolun karşısına geçtiği sırada sürücüsünün kimliği henüz öğrenilmeyen motosiklet çarptı.
Kazanın şiddetiyle yaşlı kadın kanlar içinde kalarak yola savruldu.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sayime A. Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Bursa'da motosikletin yaşlı kadına çarpma anı ViDEO
DURUMU KRİTİK
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaşlı kadının ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.