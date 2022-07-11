Petrol
105.65
-1.28%
Euro
17.5483
-0.29%
Dolar
17.3172
0.25%
Altın
968.8
0.09%
Borsa
2434
0.35%
Bitcoin
360.157
-3.48%
BTXN Coin
7.38
1.23%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C

    Bursa'da motosikletini üzerine yatarak kullandı

    Bursa'da motosikletini üzerine yatarak kullanan gencin trafiği tehlikeye attığı o anlar kameralara yansıdı.
    • 11.07.2022 - 09:25
    • Güncelleme : 11.07.2022 - 09:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da motosikletini üzerine yatarak kullandı

    Trafikte kendi ve başka sürücülerin hayatlarını tehlikeye atan magandaların sonu gelmiyor.

    Son görüntüler Bursa'dan...

    Bursa'da motosikletin üstüne uzanan genç, ölüme davetiye çıkardı.

    O anlar kamerada

    İnegöl ilçesinde motosikletin üstüne uzanarak giden genci görenler şaşkına döndü.

    İHA'nın haberine göre kendi canını hiçe sayan genci gören başka bir sürücü bu anları cep telefon kamerası ile kayıt altına aldı.

    Bursa'da motosikletini üzerine yatarak kullandı VİDEO


    Bursa da motosikletini üzerine yatarak kullandı #1

    Bursa da motosikletini üzerine yatarak kullandı #2

    Bursa da motosikletini üzerine yatarak kullandı #3


    İlginizi Çekebilir

    Almanya'da yaşayan Mardinli, Cumhurbaşkanı Erdoğan için 11 kurban kestirdi
    İç Haber

    Almanya'da yaşayan Mardinli, Cumhurbaşkanı Erdoğan için 11 kurban kestirdi

    Motosiklet otomobile saplandı: 3’ü ağır 5 yaralı
    3. Sayfa

    Motosiklet otomobile saplandı: 3’ü ağır 5 yaralı

    Genç Esra, getiri garantisi veren bir sistem buldu
    Btcrobo

    Genç Esra, getiri garantisi veren bir sistem buldu

    Görüş Bildir