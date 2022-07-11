Bursa'da motosikletini üzerine yatarak kullanan gencin trafiği tehlikeye attığı o anlar kameralara yansıdı.

Trafikte kendi ve başka sürücülerin hayatlarını tehlikeye atan magandaların sonu gelmiyor.

Son görüntüler Bursa'dan...

Bursa'da motosikletin üstüne uzanan genç, ölüme davetiye çıkardı.

O anlar kamerada

İnegöl ilçesinde motosikletin üstüne uzanarak giden genci görenler şaşkına döndü.

İHA'nın haberine göre kendi canını hiçe sayan genci gören başka bir sürücü bu anları cep telefon kamerası ile kayıt altına aldı.

Bursa'da motosikletini üzerine yatarak kullandı VİDEO







