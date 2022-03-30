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- Bursa'da motosikletle otomobilin çarpışma anı
Bursa'da motosikletle otomobilin çarpışma anı
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
- DHA
- 30.03.2022 - 15:25
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi’nde Faruk Nari yönetimindeki 16 KGD 88 plakalı otomobil, Çağlar Sokak'tan caddeye çıkan İsmail Ok'un kullandığı 16 f 7441 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü İsmail Ok hafif yaralandı.
KAZA ANI KAMERADA
Ok, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis, kazanın ardından otomobil sürücüsünün ifadesine başvurdu.